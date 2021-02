Fortnite: si conclude la vicenda legale tra Epic e un cheater di 14 anni

Giunge alla conclusione la vicenda tra Epic Games e un giovane giocatore quattordicenne di Fortnite accusato di aver pubblicato su YouTube nel 2017 video che mostravano nel dettaglio come attivare cheat e trucchi nel gioco.

Epic Games ha denunciato il ragazzo e la notizia del giovanissimo cheater di Fortnite denunciato ha suscitato notevole interesse da parte della stampa considerando anche la giovane età dell'imputato, appena quattordicenne all'epoca dei fatti. La compagnia era stata chiara a riguardo "è un cheater, indipendentemente dalla sua età e a nessuno piace giocare con i cheater."

Adesso la storia prende una nuova piega con le due parti che hanno affermato di aver trovato un accordo privato e dunque si andrà a processo. Gli accordi ovviamente non sono stati resi noti ma i legali coinvolti nella vicenda hanno affermato che entrambi gli attori sono soddisfatti dell'esito.

Epic ha più volte dichiarato e ribadito di voler adottare tolleranza zero come i cheater, in questo caso a stupire è stato l'accanimento contro un ragazzo giovanissimo che ha certamente sbagliato violando le regole ma che forse ha rischiato di essere punito troppo severamente.

In ogni caso tutto è bene quel che finisce bene, i legali di Epic Games hanno comunque sottolineato come la compagnia non intenda in alcun modo abbassare la guardia sui cheater.