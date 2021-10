Fortnite: confermata la skin del Batman che ride, arriverà col prossimo fumetto

Proprio qualche settimana fa vi abbiamo parlato della possibilità di un nuovo annuncio a tema Fortnite Capitolo 2 legato a Batman, dal momento che i dataminer davano per certo il reveal di una skin per il prossimo 16 ottobre 2021. Un nuovo leak, spuntato in rete nel corso della serata, non fa che confermare il vecchio rumor.

Il leak in questione riguarda Fortnite X Batman Foundation, ovvero la copertina del primo numero di una nuova serie a fumetti che dovrebbe narrare le vicende successive a quelle raccontate in Punto Zero. Sulla copertina in questione vediamo il Cavaliere Oscuro e The Foundation (personaggio che secondo alcune indiscrezioni è interpretato da The Rock) con sullo sfondo il Batman che ride, l'inquietante versione alternativa del supereroe DC Comics che aveva già fatto una breve comparsa nella vecchia serie.

Sembra essere quindi confermato l'arrivo della sua skin, sebbene non sia ancora chiaro il metodo di distribuzione. Ci aspettiamo infatti che all'interno dei fumetti saranno presenti dei codici che, se riscattati tutti, daranno accesso ad una skin gratuita proprio come accaduto con Batman Zero Corazzato. In attesa dell'annuncio, probabilmente in arrivo a breve, vi ricordiamo che si vocifera di una collaborazione tra Fortnite e Spider-Man No Way Home.