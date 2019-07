Fortnite: confermati nuovi contenuti in esclusiva PlayStation anche per l'Europa

Nel pomeriggio di ieri l'account giapponese di PlayStation ha svelato nuovi contenuti di Fortnite esclusivi per PS4, adesso arriva la conferma che i contenuti in questione arriveranno anche in Europa.

Nello specifico dal 24 luglio Sony Interactive Entertainment renderà disponibili tre bundle console e accessori dedicati a Fortnite, di seguito tutti i dettagli:

Fortnite Neo Versa PS4 Pro

Include console PS4 Pro da 1TB con Controller DualShock 4 e un codice per contenuti esclusivi Fortnite che vi permetterà di ottenere il costume Epic Neo Versa, Neo Phrenzy Back Bling e 2.000 V-Bucks.

Fortnite Neo Versa DualShock 4

Include un DualShock 4 nero lucido e di un codice per riscattare il costume Neo Versa Outfit, il dorso decorativo Neo Phrenzy e 500 V-Bucks.

Fortnite Neo Versa Gold Wireless Headset

include una cuffia Gold Wireless di colore Jet Black e un codice per riscattare la skin Neo Versa Outfit, il dorso decorativo Neo Phrenzy e 2.000 V-Bucks.

Da segnalare come il bundle DualShock 4 + Fortnite arriverà in Italia ad agosto mentre gli altri due pacchetti saranno disponibili nei negozi fisici e online dal 24 luglio, i prezzi consigliati al pubblico non sono stati ancora confermati.