Fortnite, confermato l'arrivo del Fucile di precisione silenziato nella Battaglia Reale

Nei giorni scorsi, i data miner hanno scovato nel codice di Fortnite: Battaglia Reale il modello 3D e i file audio di un'arma già presente in Salva il Mondo, il Fucile di precisione silenziato. In giornata è arrivata la conferma ufficiale di Epic Games: questa bocca da fuoco entrerà presto a far parte dell'arsenale della modalità PvP!

L'annuncio è avvenuto con il consueto aggiornamento giornaliero in-game. Nella descrizione dell'arma è possibile leggere: "Colpisci gli avversari silenziosamente con questo fucile di precisione bolt-action silenziato!". Questa sua caratteristica distintiva aprirà le porte a nuovi scenari di gameplay, dal momento che renderà ancor più difficile del solito la localizzazione dei cecchini nascosti in lontananza. A meno di contrattempi, il Fucile verrà introdotto con del terzo aggiornamento di contenuto 7.10, la cui pubblicazione è prevista nella giornata di domani 8 gennaio.

Cogliamo l'occasione per segnalare che, come ampiamente preannunciato, è tornato l'evento 14 Giorni di Fortnite: in questo modo, i giocatori che si sono persi delle sfide durante la prima edizione svoltasi durante le feste, avranno l'occasione per rimediare. L'evento rimarrà attivo per ben 8 giorni, fino alle ore 09:00 di martedì 15 gennaio.