Fortnite conquista l'esport: Team SoloMid assembla una squadra per i futuri tornei

Rilasciato solo a luglio 2017, Fortnite ha registrato un aumento di popolarità grazie alla sua modalità Battle Royale, veloce ed estremamente avvincente. Grazie al suo enorme successo, il titolo Epic Games non poteva che attirare l'attenzione della comunità esport, con un crescente numero di organizzazioni che già manifestano interesse a competere nel “rivale” di PlayerUnknown's Battlegrounds.

Tra le organizzazioni più famose, ovviamente, c'è TSM. La squadra nordamericana, è attiva e famosissima in League of Legends, dove probabilmente è il team occidentale che vanta la più grande fanbase. TSM ha annunciato ha annunciato l'intenzione di entrare nella scena di Fortnite Battle Royale dopo aver acquisito Myth come capitano della futura squadra.

Già, ma chi è Myth? Il popolare streamer ha ottenuto più volte il primo posto nel gioco ed è noto agli spettatori per i suoi contenuti di alta qualità. Myth diverrà ora capitano del team TSM Fortnite, con l'organizzazione che cercherà di completare il roster nel prossimo futuro.

Fortnite, attualmente, è uno dei giochi più visti su Twitch.tv; quindi la decisione di TSM di scommettere sul suo successo come titolo esport pare essere un'ottima scelta.

In una dichiarazione del comunicato ufficiale TSM, Myth ha affermato: “Questo è come un sogno che diventa realtà. Può sembrare strano, ma è incredibilmente nostalgico per me. Ricordo che non molto tempo fa mi sono innamorato dei TSM mentre gareggiavano nei tornei di League of Legends e pensavo a come sarebbe potuto essere competere al loro fianco. Essere in grado di rappresentarli in Fortnite mi rende orgoglioso e pronto a mostrare alla gente cosa potrà fare TSM in Fortnite".

PlayerUnknow's Battlegrounds, insomma, anche sotto il profilo esport sembra aver trovato un grande rivale.

Secondo voi, quale dei due Battle Royale riuscirà a dominare la scena competitiva nel 2018?