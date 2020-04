Fortnite: consegna Armi Leggendarie alle casse delle Ombre o degli Spettri

Se avete completato tutte le sfide di Mida di Fortnite potete dedicarvi alla missione finale che richiede di consegnare le armi leggendarie alle casse delle Ombre o degli Spettri. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, in modo da sbloccare gli stili extra della skin di Mida.

Ricordiamo che per accedere a questa sfida bisogna prima completare tutte le missioni di Mida delle settimane 9 e 10 di Fortnite. Se ancora non lo avete fatto, sulle nostre pagine trovate le guide alle sfide di Mida come quelle che richiedono di trovare le chiavi giratubi dorate o il Lama d'Oro di Mida.

Come consegnare le Armi Leggendarie alle casse delle Ombre o degli Spettri

Per completare questa sfida dovete consegnare due armi leggendarie alle casse delle Ombre o degli Spettri. Nel primo caso otterrete in ricompensa la skin di Mida delle Ombre, mentre nel secondo caso la skin di Mida degli Spettri.

La prima cosa da fare, dunque, è procurarsi due armi leggendarie. Potete farlo cercandole sulla mappa all'interno dei forzieri, oppure aggiornando le armi alla rarità leggendaria grazie alle postazioni di potenziamento.

In ogni caso, dopo esservi procurati due armi leggendarie non vi resta che consegnarle alle casse delle Ombre o degli Spettri, in base allo stile della skin di Mida che volete sbloccare. Sulla prima mappa riportata a fondo pagina trovate le posizioni di tutte le casse degli Spettri, mentre nella seconda trovate le posizioni delle casse delle Ombre. Voi quale avete scelto?