Fortnite: consuma una Mela, un Fungo e un Fungo Succoso

Tra le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite ce n'è una che richiede di consumare una mela, un fungo e un fungo succoso. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi dove trovare questi oggetti consumabili all'interno della mappa.

Le mele, i funghi e i funghi succosi sono sparsi sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Vediamo in quali zone della mappa è possibile trovare ciascuno di questi alimenti, in modo da completare la relativa missione Cammeo vs Chic che richiede di consumarli.

Consuma una Mela, un Fungo e un Fungo Succoso

Come potete vedere sulla mappa che abbiamo riportato a fondo pagina, le mele, i funghi e i funghi succosi possono essere trovati in determinate zone dell'isola di Fortnite, vale a dire le seguenti:

Mele : a nord di Fattoria Frenetica , vicino allo Gnomo nascosto tra pista da corsa, campo di cavoli e insegna di fattoria

: a nord di , vicino allo Gnomo nascosto tra pista da corsa, campo di cavoli e insegna di fattoria Funghi : a ovest di Fattoria Frenetica e a Foresta Frignante

: a ovest di e a Funghi Succosi: a Pantano Palpitante

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le posizioni delle mele, dei funghi e dei funghi succosi, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Voi a che punto siete con le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite? Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione che richiede di danzare sulle cime di Monte H7, Monte F8 e Monte Kay.