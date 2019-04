Fortnite, continuano i leak: è in arrivo la skin Bunny Ninja?

Siete pronti a trasformarvi in... Coniglio Ninja? Sembra infatti che i data miners che sono alacremente al lavoro sul codice di Fortnite, abbiano scovato una nuova skin che potrebbe essere in arrivo prossimamente, e che si chiama proprio "Bunny Ninja".

Come di consueto infatti, dopo l'arrivo dell'aggiornamento 8.40 di Fortnite, gli smanettoni si sono dati da fare per scoprire tutti i possibili leak di Fortnite e gli oggetti ancora non annunciati in arrivo nello shop ingame nei prossimi tempi, e tra le varie aggiunte trovate spiccava proprio Bunny Ninja.

Il ritrovamento è opera del popolare data miner ShiinaBR, che però ha notato che la skin, nonostante sia destinata alla modalità Salva il Mondo, aveva delle texture nascoste anche tra i file di Battaglia Reale. Alcuni eroi di Salva il Mondo sono alla fine approdati anche in Battaglia Rele in passato, tra cui Cloaked Shadow e Cloaked Star, ad esempio. Che sia anche questo un caso del genere?

È probabile che lo scopriremo presto, visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Nell'attesa potete dare un'occhiata alle immagini relative alla skin, come di consueto, nella gallery in calce alla news. Vi ricordiamo inoltre che, trattandosi di leak e dunque in mancanza di annunci ufficiali, non è chiaro se e quando gli oggetti trapelati saranno effettivamente aggiunti su Fortnite.