Fortnite: continuano i problemi ai server, disabilitato il conteggio del tempo di gioco

si è aggiornato pochi giorni fa dando il benvenuto ai contenuti della Stagione 3 , che rimarrà attiva fino al 30 aprile 2018. Purtroppo, non tutto sembra essere andato per il verso giusto.

Tanto per cominciare, per qualche giorno il titolo ha smesso di conteggiare il numero di vittorie. Epic Games ha scovato il problema venerdì e lo ha risolto nella giornata di ieri, ma purtroppo tutti i successi conseguiti durante il periodo critico non sono stati registrati. Nel frattempo, è stato disabilitato temporaneamente il conteggio del tempo di gioco, al fine da alleviare lo stress sui servizi back-end.

I giocatori stanno riscontrando numerosi problemi in questi giorni, come il lag dei server, l'impossibilità di costruire, il personaggio che si muove senza alcun input del controller e l'impossibilità di terminare la sfida giornaliera "Completa una partita con un amico". Lo studio, intanto, ha aperto una bacheca pubblica su Trello per tener facilmente traccia di tutte le segnalazioni. Epic ha promesso di aggiornarla frequentemente in modo da tenere gli utenti costantemente aggiornati.

Vi ricordiamo che Fortnite può essere scaricato su PlayStation 4, Xbox One e PC e che la modalità Battle Royale può essere giocata in via del tutto gratuita. Tra i contenuti della terza stagione figurano il costume Operazioni Speciali, la Costruzione Turbo, il nuovo Battle Pass e i Back Bling, accessori speciali per la personalizzazione che non hanno ripercussioni sul gameplay.