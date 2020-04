Fortnite: è questo il controller perfetto per giocare al battle royale?

Il creatore di contenuti che gestisce il canale YouTube di Tech Yesterday ha provato a realizzare il "controller perfetto" per giocare a Fortnite e cimentarsi nel migliore dei modi con le sfide offerte dal battle royale gratuito di Epic Games senza l'ausilio di mouse a tastiera.

Servendosi dei suoi strumenti per il bricolage e i piccoli lavori di elettronica, lo youtuber con la passione per Fortnite Capitolo 2 ha cercato di superare una delle maggiori criticità del sistema di gameplay della versione console dello sparatutto di Epic, ovvero il tempo richiesto nell'accesso agli strumenti di creazione delle strutture ingame.

Su PC, infatti, l'utilizzo congiunto della tastiera e del mouse permette ai pro player e ai giocatori più esperti di costruire e collocare sulla mappa in maniera quasi istantanea qualsiasi struttura. Da qui l'idea dello youtuber: perchè non integrare una rotellina da mouse in un moderno controller?

L'autore di questo progetto ha così deciso di "smembrare" la scocca di un DualShock 4 di PS4 per fare spazio ad una rotellina per mouse. In questo modo, lo youtuber riferisce di essere riuscito a velocizzare la procedura di creazione, posizionamento e rimozione delle strutture sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Date un'occhiata al video che trovate in cima alla notizia e diteci che cosa ne pensate di questa idea. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete recuperare tutte le informazioni su date orari e sorprese dell'evento di Fortnite e Travis Scott.