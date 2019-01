Fortnite: contromisure contro lo stream sniping, gli streamer possono giocare tranquilli

Epic Games ha annunciato che sta prendendo ulteriori contromisure contro lo stream sniping apportando alcune modifiche importanti alla modalità Streamer in Fortnite.

Per chi ancora non lo conoscesse, il termine “stream sniping” si riferisce alla pratica di spiare quello che sta facendo l'avversario...direttamente sul suo canale Twitch, o in quelli ufficiali.

La modalità Streamer impediva di rendere anonimi i nomi degli streamer e di tutti gli altri giocatori nella partita nel feed. Per risolvere questo problema, Epic ha cambiato la modalità e ora presenta due diverse opzioni: "Anonimo" e "Nascondi nomi di altri giocatori".

La prima opzione, Anonimo, funziona in modo molto simile al sistema corrente in quanto il nome dello streamer apparirà anonimo ma i nomi di tutti gli altri partecipanti alla partita appariranno come normali. L'altra opzione cambierà il nome di ogni singolo giocatore in “anonimo”, inclusi gli streamer, e verrà mostrato come un semplice nome "Giocatore" nel feed.

I giocatori saranno in grado di abilitare entrambe le opzioni allo stesso tempo, al fine di evitare il più possibile il verificarsi dello stream sniping. Queste modifiche sono state implementate nell'aggiornamento v7.30 e i dettagli sono stati resi pubblici dopo che Epic li ha inviati a ciascun giocatore che è un membro ufficiale del programma "Supporta un Creatore".

Le superstar di Fortnite come Ninja, Tfue, Myth e molti altri avevano chiesto a Epic di adottare un approccio definitivo per affrontare lo sniping, e sembra che gli sviluppatori li abbiano ascoltati. Solo il tempo dirà se questo aiuterà a risolvere il problema in Fortnite, ma almeno dovrebbe attenuarlo.