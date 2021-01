Fortnite, Coppa Campioni: come sbloccare oggetti gratis con i Twitch Drop

Manca poco meno di un mese alla CCFN, ovvero alla Coppa Campioni di Fortnite Capitolo 2, il torneo durante il quale verranno messi in palio ben 20 milioni di dollari e che vedrà competere i più forti giocatori del battle royale di tutto il mondo. Per celebrare l'evento, Epic ha annunciato che gli spettatori potranno ottenere diverse ricompense.

Il team di sviluppo ha infatti confermato che basterà guardare un qualsiasi canale ufficiale durante l'evento per ricevere i Twitch Drop, i quali non solo saranno gratuita ma varieranno di settimana in settimana (le finali si terranno in tre domeniche successive, sempre alla stessa ora). Tra le ricompense troviamo uno spray, un dorso decorativo, un'emote e una schermata di caricamento ma è probabile che vi sia anche dell'altro. Per poter ricevere i Twitch Drop dovete innanzitutto assicurarvi che il vostro account Twitch sia correttamente collegato al profilo Epic Games Store visitando il sito ufficiale della software house ed effettuando l'accesso alla pagina dedicata agli account collegati. Per effettuare questa verifica, entrate nella pagina del profilo, selezionate "Collegamenti" nella colonna a sinistra e poi cliccate su "Account": vi apparirà a schermo una serie di piattaforme e vi basterà cliccare sul tasto "Collegati" in corrispondenza di Twitch per associare i due profili. Nel caso in cui vediate il tasto "Scollegati", significa che avete già effettuato il collegamento tra Twitch ed Epic Games Store. A questo punto non vi resta altro da fare che osservare l'evento in diretta su Twitch, facendo attenzione che il canale che state seguendo abbia il tag "Twitch Drops attivi". Guardando l'evento in diretta riceverete così una notifica su Twitch per ogni singolo oggetto ricevuto gratuitamente, il quale verrà poi aggiunto automaticamente all'inventario al successivo avvio del gioco. Se non sapete quale influencer seguite e volete essere sicuri di ottenere i premi, potreste pensare di guardare la CCFN direttamente sul canale ufficiale Twitch di Fortnite.

Ecco di seguito il calendario delle finali dell'evento:

Trasmissione regione EU (7 febbraio, 14 febbraio e 21 febbraio)

Inizio dello spettacolo - ore 19:00 italiane

Copertura in diretta EU - ore 19:15 italiane

Fine della trasmissione - ore 22:30 italiane

Trasmissione regione NA (7 febbraio, 14 febbraio e 21 febbraio)

Inizio dello spettacolo - ore 23:00 italiane

Copertura in diretta NAE - ore 19:15 italiane

Pausa - ore 2:30 italiane

Copertura in diretta NAW - ore 3:15 italiane

Fine della trasmissione - ore 6:30 italiane

Trasmissione regione BR (7 febbraio, 14 febbraio e 21 febbraio)

Inizio dello spettacolo - ore 20:00 italiane

Copertura in diretta BR - ore 20:15 italiane

Fine della trasmissione - ore 23:30 italiane

Trasmissione regione OCE presentata dall'Australian Open (7 febbraio, 14 febbraio e 21 febbraio)

Inizio dello spettacolo - ore 6:00 italiane

Copertura in diretta OCE - ore 7:15 italiane

Fine della trasmissione - ore 10:30 italiane

Va precisato che i Twitch Drop saranno attivi per tutti a prescindere dalla regione: questo significa che i giocatori italiani potranno ricevere le ricompense anche guardando l'evento americano, brasiliano o australiano. L'importante è che si guardi almeno uno degli eventi in ciascuna giornata, così da ricevere l'intero set di oggetti.

