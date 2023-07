Fortnite: al via Coppa Galaxy 4 il 29 e il 30 Luglio con tanti nuovi premi

Serrate i ranghi: la Coppa Galaxy 4 di Fortnite sta per cominciare! Il 29 e il 30 luglio sarà possibile competere per alcuni ghiotti premi. Bisognerà segnare punti raggiungendo buone posizioni in ciascuna partita, ottenendo eliminazioni e completando gli obiettivi di metà match.

La Coppa Galaxy 4 è un evento che si terrà il 29 luglio 2023 per i giocatori di Fortnite su dispositivi Android, mentre tutti i restanti giocatori su qualsiasi altra piattaforma che supporti Fortnite potranno gareggiare il 30 luglio 2023.

In entrambe le data la competizione avverrà in modalità Zero costruzioni in singolo e le relative ricompense saranno conferite ai vincitori di ogni giornata. I premi in palio fanno parte del nuovo Set Oniritmo nebuloso e sono i seguenti:

Costume Dissolvenza galattica (+ il dorso decorativo reattivo Equalizzatore della dissolvenza incrociata)

Piccone Affettatrice riavvolgente

Emote Suddivisione BPM

Copertura Galassia della Dissolvenza

In un futuro aggiornamento, inoltre, tutti coloro che si aggiudicheranno il costume Dissolvenza galattica nel corso del torneo riceveranno anche gli stili Dissolvenza incrociata e Dissolvenza cosmica. Per chi non riuscisse a vincere la gara e desiderasse comunque queste ricompense, niente paura: saranno tutti disponibili per l'acquisto nel Negozio oggetti di Fortnite più avanti.

Per ognuna delle due giornate, ogni giorno i giocatori avranno due ore di tempo e un totale di sette partite a disposizione per raccogliere quanti più punti riusciranno. Aprendo la scheda Competi nel gioco, potrete scoprire gli orari esatti.

A coloro che riusciranno ad ottenere 8 punti, infine, sarà regalato anche lo spray Gatto domestico. Per tutti i dettagli dei premi in palio, vi rimandiamo al Regolamento ufficiale della Coppa Galaxy 4. Tenete presente che per partecipare alla Coppa Galaxy 4, dovrete rispettare i seguenti requisiti:

Avere l'autenticazione a due fattori attivata e verificata sul vostro account Epic

attivata e verificata sul vostro account Epic Avere un livello account 15 o superiore (il livello account si trova nella scheda "Carriera" di Fortnite)

o superiore (il livello account si trova nella scheda "Carriera" di Fortnite) Avere raggiunto almeno Bronzo I in Zero costruzioni in Classifica

Vi ricordiamo che la Coppa Galaxy 4 è un evento a giocatore singolo e che i server di Fortnite sono offline il 26 luglio per una manutenzione di qualche ora che introdurrà nuove skin a tema Futurama.