Fortnite Coppa Galaxy: la skin Esploratrice Galaxy potrà essere acquistata più avanti

Epic Games ha annunciato la Coppa Galaxy di Fortnite su Android, in programma il 25 e 26 luglio, con la possibilità di ottenere una skin e una copertura esclusiva a tema Galassia.

Le competizioni della Coppa Galaxy sono aperte a tutti i giocatori idonei che giocano su Android e che hanno attivato l'autenticazione a due fattori sull'Account Epic. Durante il torneo i giocatori vincenti di ciascuna giornata potranno ottenere il costume Esploratrice Galaxy. Tutti i giocatori che partecipano a un minimo di cinque partite riceveranno la copertura Galassia. I vincitori giornalieri verranno determinati secondo questo schema:

Europa: Migliori 10.000

NA-Est: Migliori 7.500

NA-Ovest: Migliori 2.500

America latina: Migliori 2.500

Asia: Migliori 1.250

Medio Oriente: Migliori 1.250

Oceania: Migliori 1.250

Epic fa sapere che "Il costume Esploratrice Galaxy e relativi accessori saranno disponibili nel Negozio oggetti più avanti", tuttavia il prezzo e la disponibilità non sono stati resi noti.

Nel momento in cui scriviamo Fortnite è offline e non funziona, il team sta procedendo con le operazioni di manutenzione in attesa di pubblicare un nuovo aggiornamento su tutte le piattaforme. La Coppa Galaxy sarà disponibile unicamente su Android e non sarà giocabile da PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iPhone e iPad.