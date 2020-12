Fortnite: la Coppa Generazioni regala una PS5, ecco data e orari del torneo

Nel celebrare il gaming su console PlayStation e il lancio della console nextgen Sony, Epic Games sigla una partnership con il colosso tecnologico giapponese per organizzare la Coppa Generazioni di Fortnite, un torneo speciale a cui accedere solo su PS4 e PS5.

L'iniziativa promossa da Sony offre a tutti gli appassionati dell'iconico battle royale di Epic l'opportunità di ricevere in regalo una fiammante PlayStation 5, il costume Kuno indaco e il dorso decorativo Kama indaco.

La Coppa Generazioni di Fortnite avrà ufficialmente inizio nella giornata di venerdì 18 dicembre e si terrà in Europa dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in base ai diversi fusi orari dei Paesi del Vecchio Continente. Soltanto i vincitori di ciascun torneo regionale sarà in grado di portarsi a casa una PlayStation 5.

Oltre all'ovvio obbligo di accedere a questo evento multiplayer su PS4 o PS5, la partecipazione al torneo è aperta ai giocatori con account di livello 30 e solo a coloro che hanno deciso di attivare l'autenticazione a due fattori di Fortnite, ossia il sistema che garantisce il più elevato livello di sicurezza per il proprio account. In calce alla notizia trovate il link al regolamento completo della Coppa Generazioni di Fortnite, mentre qui vi forniamo tutte le indicazioni su come attivare il sistema di Fortnite 2FA per l'autenticazione a due fattori del proprio account.