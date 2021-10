Fortnite Coppa L'Incubo: tante ricompense gratis con il primo torneo PvE

Nel corso della serata Epic Games ha aggiornato il sito ufficiale di Fortnite Capitolo 2 per annunciare il primo torneo competitivo basato su una modalità cooperativa (PvE), ovvero Scatto dell'Orda dell'evento di Halloween.

Il funzionamento del torneo è molto simile a quanto visto negli eventi PvP: tra le ore 7:00 del 23 ottobre e le ore 19:00 del 24 ottobre, ovvero il prossimo fine settimana, sarà possibile prendere parte a cinque partite della modalità Scatto dell'Orda in compagnia di altri tre amici. Proprio come negli eventi competitivi classici, anche in questo caso il matchmaking è disabilitato e non è possibile prendere parte ai match se il team non è al completo. Ad aggiudicarsi le ricompense esclusive dell'evento saranno tutti i giocatori che riusciranno a raggiungere o superare uno specifico punteggio e in ogni partita verrà fatta una conversione molto precisa: ogni 1.000 punti guadagnati si trasformeranno in 1 punto torneo.

Ecco di seguito le possibili ricompense della Coppa Fortnite L'Incubo e il punteggio da raggiungere:

Schermata di caricamento - 500 punti torneo

Spray "Ira crescente" - 1000 punti torneo

Emoticon "GG: giochi come un ghoul" - 2000 punti torneo

Il team di sviluppo ha inoltre confermato che i tempi legati alla distribuzione delle ricompense potrebbero non essere brevi e che i giocatori riceveranno i premi entro tre settimane dalla fine del torneo. Va inoltre precisato che potranno prendere parte al torneo solo i giocatori che hanno attivato l'autenticazione a due fattori (2FA) sull'account.

A proposito dell'evento, avete già letto la guida su come sbloccare gratis lo zaino dei Ghostbusters in Fortnite? Sulle nostre pagine potete trovare anche l'elenco degli eventi di Halloween nei giochi più popolari, inclusi Fortnite e COD Warzone.