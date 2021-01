Fortnite, Coppa Pelé: come sbloccare gratis le skin di Milan, Juventus, Inter e altri team

Sembra che Epic Games voglia continuare la tradizione iniziata nel corso della scorsa stagione e grazie alla quale è possibile aggiudicarsi gratuitamente interi set di skin di Fortnite Capitolo 2 semplicemente partecipando ad un torneo. La nuova competizione prende il nome di Coppa Pelé e permette di ottenere gratis il set Calcio d'inizio.

Come tutti i precedenti eventi, i giocatori avranno la possibilità di partecipare ad un numero massimo di 12 partite in modalità Singolo durante una precisa finestra temporale ancora da annunciare (di solito dalle 18:00 alle 21:00 italiane) di domani, mercoledì 20 gennaio 2021. I giocatori più abili potranno ottenere senza costi aggiuntivi tutti i costumi del set, l'esclusiva emote Pugno Aereo di Pelé (in arrivo nel negozio il 23 gennaio) e una maglia autografata FC Santos.

Ecco di seguito i criteri attraverso i quali verranno assegnati i punti durante la competizione:

Vittoria Reale: 20 punti

20 punti 2°: 15 punti

15 punti 3°: 13 punti

13 punti 4°-5°: 10 punti

10 punti 6º - 10º: 8 punti

8 punti 11º - 15º: 7 punti

7 punti 16º - 20º: 6 punti

6 punti 21° - 25°: 5 punti

5 punti 26° - 30°: 4 punti

4 punti 31° - 40°: 3 punti

3 punti 41° - 50°: 2 punti

2 punti 51° - 75°: 1 punto

1 punto Ogni eliminazione: +1 punto

Questi sono invece le posizioni entro le quali classificarsi per ricevere gratuitamente i premi dell'evento in Europa:

1° - 3°: Maglia autografata FC Santos

Maglia autografata FC Santos 1° - 3500°: Emote "Pugno aereo di Pelé" ed oggetti estetici nel gioco "Signore del centrocampo", "Sergente Spazzata", "Galactico", "Cacciatore potente", "Contropiede", "Tiratore specialista", "Impenetrabile", "Dominatore del derby", "Placcatore tiki" e "Phenom"

In questo elenco trovate invece i criteri di classificazione degli utenti in base ai punti accumulati:

Lega aperta: Divisione I (0 - 249 punti Hype ("Hype"))

Lega aperta: Divisione II (250 - 499 Hype)

Lega aperta: Divisione III (500 - 999 Hype)

Lega aperta: Divisione IV (1.000 - 1.499 Hype)

Lega contendenti: Divisione I (1.500 - 2.499 Hype)

Lega contendenti: Divisione II (2.500 - 3.999 Hype)

Lega contendenti: Divisione III (4.000 - 5.999 Hype)

Lega campioni: Divisione I (6.000 - 11.999 Hype)

Lega campioni: Divisione II (12.000 - 15.999 Hype)

Lega campioni: Divisione III (16.000+ Hype)

Vi ricordiamo che ciascuna delle skin presenti nel set presenta un volto diverso e una lunga serie di stili aggiuntivi tramite la quale è possibile personalizzare la divisa del personaggio con quella di una delle seguenti squadre:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come trovare tutti i Gettoni XP della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5?