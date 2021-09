Fortnite: la Coppa PlayStation in esclusiva su PS4 e PS5 con tanti premi in palio

Sony PlayStation ed Epic Games uniscono le forze e presentano la nuova Coppa Fortnite PlayStation, evento esclusivo per i giocatori su PS4 e PS5 che mette in palio un ricco montepremi pari a 113.000 dollari nei mesi di ottobre e novembre.

La Coppa Fortnite PlayStation inizia sabato 2 ottobre, il torneo è accessibile solamente ai giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5, si tratta di una competizione in solitaria su due round, nel primo turno avrete tre ore di tempo per completare dieci partite, i cento migliori giocatori di tutte le regioni passeranno alla fase 2 che prevede un totale di sei partite, i migliori giocatori del round 2 di ciascuna regione otterranno un premio secondo questo schema:

1° 1.200 dollari

2° 1.100 dollari

3° 1.000 dollari

4° 800 dollari

5° 725 dollari

6° 600 dollari

7° 550 dollari

8° 500 dollari

9° 450 dollari

10° - 25° 400 dollari

26° - 50° 300 dollari

51° - 64° 200 dollari

Per partecipare alla Coppa Fortnite PlayStation è necessario abilitare l'autenticazione a due fattori sull'account Fortnite e avere un profilo di livello 30 o superiore. Una buona occasione per tornare a giocare in un torneo competitivo di Fortnite insieme agli altri membri della community di tutto il mondo.

Questa settimana Fortnite si è aggiornato alla versione 18.10, l'update ha portato in dote un nuovo ambitissimo oggetto da usare in-game: il Curabbomba al chili!