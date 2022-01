Fortnite Coppa PlayStation, la guida definitiva: data, orario e come partecipare

Con un montepremi di oltre 100.000 dollari in palio con la Coppa PlayStation di Fortnite, è tempo di fare il punto della situazione sull'evento e sulle modalità di partecipazione.

Come facilmente intuibile dal nome, soltanto i giocatori attivi su PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno prendere parte alla competizione, che avrà una durata molto limitata. L'appuntamento è infatti in calendario per due sole giornate, con partenza domani, venerdì 14 gennaio, e conclusione il giorno successivo, sabato 15 gennaio 2022. Per prendere parte alla Coppa PlayStation, sarà necessario attivare l'autenticazione a due fattori sul proprio account Epic. Inoltre, solamente i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale di livello almeno pari a 50 avranno la possibilità di accedere al torneo.



Per contendersi il montepremi, i giocatori del battle royale si affronteranno in uno scontro in singolo strutturato in due round:



in questa fase, i partecipanti avranno a disposizione tre ore di tempo, per completare un massimo di dieci partite e accumulare punti. Questi ultimi saranno assegnati sia realizzando eliminazioni sia in funzione del posizionamento. I migliori 100 giocatori di ciascuna regione saranno selezionati per passare al Round 2; Round 2: sarà costituito da un totale di sei partite, con i migliori giocatori per ciascuna regione che si aggiudicheranno tutti i premi della Coppa PlayStation di Fortnite;

La competizione prenderà il via in orari differenti a seconda della regione geografica di appartenenza: per visualizzare l'ora esatta di avvio del torneo, è sufficiente accedere alla