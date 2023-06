Fortnite Coppa PlayStation al via: in palio 250.100 dollari, ecco come partecipare

Sono finalmente disponibili tutte le novità della Stagione 3 di Fortnite, ma accanto a raptor e liane trova spazio anche l'annuncio della Coppa PlayStation.

La competizione prenderà il via il prossimo 17 giugno e si protrarrà sino al successivo 22 giugno 2023. Come facilmente intuibile, potranno partecipare solamente i giocatori di Fortnite attivi su PlayStation 4 e PlayStation 5. In palio, vi sarà complessivamente un montepremi di 250.100 dollari. Per poter partecipare alla Coppa PlayStation, i giocatori dovranno avere raggiunto almeno il grado Bronzo nella Battaglia reale o Zero costruzioni.

Lo svolgimento della Coppa PlayStation prevede l'organizzazione di due coppe qualificazione di Battaglia Reale e due coppe qualificazione di Zero costruzioni. I migliori cinquanta giocatori di ognuna si qualificheranno per le fasi finali, in programma per il 19 e 20 giugno. In ciascuna fase sarà possibile conquistare diversi obiettivi di metà partita, che miglioreranno il posizionamento del giocatore. In particolare:

Aprire una Scorta da campo: 3 punti;

Aprire un Caveau: 3 punti;

Catturare un PDI di entrata: 15 punti;

I giocatori che totalizzeranno almeno otto punti nella prima o seconda Coppa di qualificazione in Battaglia reale riceveranno lo spray Sgancia Coccola, mentre quelli che otterranno almeno otto punti nella prima o seconda Coppa di qualificazione in Zero costruzioni otterranno lo spray Sgancia Bananita.



Per scoprire i dettagli sulle novità del free to play, ricordiamo che è stato pubblicato il trailer di lancio di Fortnite Giungla.