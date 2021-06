Fortnite: la Coppa UEFA Euro 2020 si svolgerà tra il 16 e 17 giugno

Dopo aver accolto Neymar Jr., Fortnite continua a lavorare a stretto contatto con il mondo del calcio. UEFA EURO 2020 Cup di Fortnite si svolgerà il 16 e 17 giugno, come parte della collaborazione tra il popolarissimo videogioco di Epic Games e la UEFA.

La Battle Royale e il Creative Mode di Fortnite sono disponibili a livello globale e vantano oltre 350 milioni di account giocatore. Nel corso delle due giornate, i giocatori di Fortnite idonei di tutto il mondo potranno competere in due fasi, durante le quali avranno l'opportunità di ottenere punti preziosi. I migliori giocatori avranno la possibilità di vincere premi in denaro e ricompense in-game.

La collaborazione tra UEFA e Fortnite comprenderà ricompense esclusive per la Cup e gli appassionati faranno bene a tenere sott'occhio i prossimi annunci sul sito ufficiale di Fortnite, inclusi i dettagli su come partecipare alla Cup e le infomazioni sui premi in palio.

"Il calcio è sempre uno degli sport che i nostri giocatori ci dicono di voler vedere e sperimentare su Fortnite", ha dichiarato Nate Nanzer, responsabile delle partnership globali di Epic Games. "Questo è stato un anno ricco di eventi nel calendario calcistico di tutto il mondo. La collaborazione con la UEFA per la Coppa Fortnite UEFA EURO 2020 è un altro entusiasmante modo per celebrare il calcio con i milioni di giocatori di Fortnite".

Quest'estate miliardi di tifosi di tutto il mondo saranno incollati agli schermi per vedere la UEFA EURO 2020, quindi ci è sembrato naturale permettere ai milioni di giocatori di Fortnite di entrare nel vivo dell'azione", ha aggiunto il direttore marketing UEFA, Guy-Laurent Epstein. "I videogiochi occupano uno spazio rilevante nel divertimento e intrattenimento dei più giovani. La collaborazione con Fortnite ci permetterà di continuare a coinvolgere anche questa fetta di pubblico con nostri brand delle competizioni".