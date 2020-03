Fortnite e Coronavirus: trovato positivo un coach del FaZe Clan, infettati anche i TSM?

Secondo quanto riportato da varie testate americane Hugh Gilmour (conosciuto anche come Destiny Jesus) coach dei FaZe Clan è stato trovato positivo al Coronavirus nelle scorse ore dopo aver effettuato un tampone.

A comunicarlo è lo stesso Gilmour su Twitter, dove ammette di essere risultato positivo al test per il Coronavirus, il coach sta bene e non è in pericolo di vita, la preoccupazione riguarda però la sua recente partecipazione al DreamHack Open di Anaheim in California per alcuni allenamenti di Fortnite.

A questo evento erano presenti numerose personalità del settore eSports di Fortnite, tra cui alcuni membri dei TSM (Team SoloMid), i quali hanno confermato di essere entrati in contatto con Destiny Jesus durante tutto l'arco della giornata. In particolare il team conferma che ZexRow ha abbracciato Hugh e adesso le sue condizioni di salute non sarebbero delle migliori sebbene non sia ancora stato confermato. Sembra che nessun membro dei FaZe e del Team SoloMid di sia sottoposto al tampone ma è solo questione di ore ormai, dopo la conferma della positività al virus da parte di Hugh Gilmour.

Al momento i pro player del FaZe Clan e del Team SoloMid non sembrano essere impegnati in tornei internazionali di Fortnite, in attesa di capire come si muoverà Epic Games su questo fronte.