Fortnite: ecco le correzioni e le migliorie generali della nuova patch 8.30

Come saprete è stato appena reso disponibile il nuovo aggiornamento di Fortnite, che con la patch 8.30 ha apportato non solo oggetti e novità in-game, ma anche diverse modifiche e migliorie generali. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i cambiamenti arrivati oggi.

Dalla giornata di domani 11 aprile, innanzitutto, non sarà più possibile collegare un account diverso sulla console dopo aver collegato gli account Xbox e l'ID Epic fra di loro.

È stata aggiunta la funzione "Salta", che permette di restare nel gruppo senza ritardare la partenza di una partita, ad esempio, decidendo di fare una pausa e saltare un turno. Al termine della partita è sufficiente impostare la propria partecipazione su "Gioca" per tornare a far parte dell'azione.

Adesso inoltre ci sono delle icone che indicano quale costume stiano indossando i propri compagni di squadra e sono state aggiunte alcune opzioni riguardanti il canale vocale della propria partita. Epic ha poi risolto alcuni bug, come ad esempio quello riguardante la funziona di aggiunta amici.

È stato impostato un campo visivo uguale per tutti, anche per chi non disponesse di un monitor da 16:9; è stata poi introdotta la ricarica automatica (sparando con un'arma senza munizioni dalla visuale del mirino fa scattare automaticamente una ricarica), e sono stati risolti alcuni problemi con le trappole, i suoi e le animazioni.

È stato ottimizzato il traffico di rete utilizzato dalla meccanica di costruzione. Insomma, sono state implementate tutta una serie di piccoli accorgimenti per rendere l'esperienza di gioco più fluida possibile. Tutti i cambiamenti sono elencati nel dettaglio nelle patch note di Fortnite ufficiali.

Che ne pensate? Avete già provato la nuova patch di Fortnite?