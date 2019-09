Fortnite Corridori della Tempesta: completa un giro di pista

Sono finalmente disponibili le nuove missioni Corridori della Tempesta di Fortnite Stagione 10, accessibili a tutti i possessori del Pass Battaglia. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la missione che richiede di portare a termine un giro di pista.

Per portare a termine questa missione vi basta trovare un tracciato e completare un giro di pista al suo interno. Vi spieghiamo come fare.

Come portare a termine la missione Completa un giro di pista

Attualmente sono presenti tre tracciati sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10). Ne trovate uno a est di Crocevia del Ciarpame, uno a nord di Palme Acquatiche e uno a ovest di Borgallegro. Sulla mappa riportata a fondo pagina abbiamo evidenziato le posizioni di questi tracciati con un cerchio blu, in modo da aiutarvi a trovarli.

Per completare la missione vi basta raggiungere uno di questi tracciati e completare un giro al suo interno, sia a bordo di un Quad che di un hoverboard, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Parlando invece delle ultime novità introdotte nel gioco, ricordiamo che è stato pubblicato l'aggiornamento 10.31 di Fortnite, update che tra le altre cose ha aggiunto la funzione Centro Gruppi. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come usare Centro Gruppi per utilizzare la chat vocale sul vostro smartphone.