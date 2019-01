Fortnite: corsa al record di 100.000 eliminazioni tra Ninja e HighDistortion

Tyler "Ninja" Blevins e Jimmy "HighDistortion" Moreno sono due tra i migliori giocatori di Fortnite al mondo, e la strana coppia di rivali è sempre più vicina a tagliare lo storico traguardo delle 100.000 eliminazioni in Fortnite.

Lo streamer che raggiungerà per questo traguardo, infatti, diventerà il primo giocatore di Fortnite a riuscirci, mettendo il proprio nome nel libro dei Guinness. La sfida è in pieno svolgimento e Moreno sembra esser avvantaggiato non solo in termini di uccisioni ma anche per quanto riguarda la motivazione. Inoltre, lo streamer del Team SoloMid gioca praticamente il doppio delle parite al giorno rispetto a Ninja.

Secondo le statistiche della Stagione 7, Ninja fa in media più eliminazioni per partita rispetto a HighDistortion, tuttavia a causa del tempo di gioco più alto di Moreno, in realtà ha una media di 232 uccisioni al giorno rispetto alle 135 di Ninja.

Quindi, gli appassionati di statistica ritengono che HighDistortion raggiungerà le 100.000 eliminazioni intorno al 25 gennaio, mentre è improbabile che Ninja riesca a raggiungerle prima del 4 febbraio. Al momento, HighDistortion è in testa alla gara con 97.372 uccisioni, mentre Ninja insegue a 97.296, secondo il sito Fortnite Tracker.

Naturalmente queste sono solo statistiche e non possiamo sapere tutte le variabili che nei prossimi giorni potranno venire in essere. Entrambi i giocatori per un po' di tempo si sono astenuti dal menzionare la sfida al record ma, ad un certo punto Moreno ha iniziato a rinominare i propri stream con riferimenti espliciti alle 100.000 uccisioni e Ninja ha ovviamente risposto caricando un video intitolato "The Race for 100K Eliminations!".

Ninja, però, deve aver considerato che la corsa al record stava sfuggendo un po' di mano e ha annunciato su Twitter la propria formale rinuncia, dando appuntamento ai fan per qualche partita rilassata. "Faccio una pausa e rinuncio alla corsa a 100K", ha detto Ninja su Twitter. "HighDistortion che fa stream di 30 ore consecutive. Un mostro."