Fortnite Corsa con la Tempesta: danza vicino diversi telescopi

Una delle missioni Corsa con la Tempesta di Fortnite Stagione 10 richiede di danzare vicino tre telescopi diversi. In questa mini-guida vi mostreremo le posizioni dei telescopi all'interno della mappa, aiutandovi a completare la missione.

L'unica difficoltà che potrete incontrare in questa missione è quella di trovare tre telescopi diversi all'interno della mappa. Per aiutarvi a individuarli, di seguito vi mostreremo la loro posizione nell'isola di Fortnite Stagione 10.

Come completare la missione Danza vicino tre telescopi diversi

Nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10) sono presenti tre telescopi. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, ne trovate uno a est di Condotti Confusi, uno a sud-ovest di Palme Acquatiche e uno a Magazzino Muffito.

Tutto quello che dovete fare per completare la missione, dunque, è raggiungere la posizione di questi tre telescopi e danzare vicino a ciascuno di essi, utilizzando una delle emote a vostra disposizione.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in apertura. Parlando invece delle altre missioni Corsa con la Tempesta, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo giù spiegato come completare le missioni che richiedono di atterrare a Picco Polare, Vulcano e collina con cerchio di alberi, e completare Prova a Tempo a Parco Pacifico o Borgo Bislacco.