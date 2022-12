Che vuol dire Fortnite? Cosa significa il nome del celebre Battle Royale gratis

Nonostante siano passati ormai diversi anni dall’avvento del fenomeno videoludico Fortnite - parliamo dell’ormai lontano 2017 -, il caso mediatico per antonomasia di Epic Games continua a catturare l’interesse degli utenti, a dimostrazione dell’intramontabile successo del titolo.

Il videogioco che ha ridefinito il concetto e gli stilemi dei Battle Royale ha da sempre affascinato gli amanti del genere di riferimento, complice l’ampio senso di comunità ed il supporto post-lancio che continuano ad essere imperterriti anche a distanza di anni. Tuttavia, oltre all’alta interazione degli utenti dobbiamo considerare la rilevanza delle molte curiosità – derivanti anche dall’estensione della popolarità del gioco anche tra persone poco addentro al medium videoludico – sul titolo, anche a discapito delle recenti controversie per la multa ad Epic Games a causa delle pratiche scorrette in Fortnite.

Fortnite: cosa vuol dire e perché si chiama così?

Uno dei principali dilemmi che attanaglia videogiocatori e non solo è legato al nome della produzione targata Epic Games: negli ultimi anni, infatti, ci si è domandato spesso quale fosse il significato del nome di questo videogioco, che non è mai stato oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del team di sviluppo.

Proprio per questo, dal 2017 ad oggi si sono fatte strada diverse teorie attinenti all’origine del nome Fortnite, il che ha senza dubbio contribuito generare quell’alone di mistero che per molti costituisce quel prodotto. Ma cosa significa questa parola? Una delle tante ipotesi apparse online sostengono che essa sia in qualche modo correlata all’inglese antico e che faccia riferimento ad un lasso temporale di due settimane. Nel dettaglio, Fortnite farebbe riferimento all’accostamento delle parole Fourteen (in italiano, quattordici) e nights (notti, quindi giorni nel senso di “giornate”).

Tale termine, come accennato poc’anzi, esiste realmente nel vocabolario dell’inglese del Regno Unito (inglese UK) e in quello americano, seppure in Nord America non venga utilizzato, in quanto sostituito dal termine “biweekly”, il cui significato rimane immutato. Tuttavia, ciò che manca è il nesso causale tra il significato del termine Fornite come unione di fourteen e night e l’omonimo gioco.

Da questa teoria ne è invece mutuata una seconda, la quale sostiene che Fortnite è il risultato dell’accostamento di Fort (fortezza) e Nite quale versone colloquiale del termine anglofono night. In alternativa, un’altra idea ugualmente condivisa ritiene che Fortnite non sia altro che l’accostamento dei termini Fort (forte, ossia la struttura difensiva) e Knight (cavaliere). Dunque, che si voglia fare riferimento ad un cavaliere del forte – o della fortezza – o al forte della notte, la prima delle tre teorie sembrerebbe avere una correlazione nulla rispetto alla natura del prodotto.

Infine, le origini americane di Epic Games, la casa di sviluppo il cui nome è riportato alla firma del titolo, lasciano intuire che anche la considerazione di Fortnite come esito dell’unione di Fort e Nite/Night non sia abbastanza esaustiva e plausibile. Dunque, in conclusione, possiamo dire che la teoria più valida porta a pensare che Fornite faccia riferimento ad un cavaliere del forte, rispecchiando in pieno la natura del lavoro di Epic Games. Prima di salutarci, vi rimandiamo alla nostra guida su come ottenere due skin gratis di Natale su Fortnite.