Fortnite: tutte le cose da fare prima che finisca la Stagione 6 e inizi la Stagione 7

La Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 è ormai alle porte e restano pochi giorni per completare tutti gli ultimi obiettivi e sbloccare le . Ecco qualche consiglio per sfruttare al meglio il tempo rimanente.

Stili dell'Agente Jones



Se avete acquistato il Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 avete anche sbloccato la skin dell'Agente Jonesy, la quale dispone di numerosi stili aggiuntivi che vanno sbloccati tramite il completamento di una serie di sfide. Sappiate che queste missioni spariranno con l'arrivo della Stagione 7 ed è quindi meglio completarle il prima possibile per aggiungere le varie versioni di Jonesy all'armadietto.

Livelli Super e Stili Runici



È molto probabile che abbiate già raggiunto il livello 100 del Pass Battaglia dell'attuale stagione. Sappiate però che ciò non significa che le cose da fare siano finite, dal momento che potete sbloccare ora gli stili runici e dorati di Raz, Tarana e degli altri personaggi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6. Per poter ottenere questi stili esclusivi dovete semplicemente aumentare il vostro livello ben oltre il 100 e, a questo proposito, vi suggeriamo di completare tutti gli incarichi settimanali e quelli nascosti per accumulare grossi quantitativi di Punti Esperienza.

Datevi alla pazza gioia con i Lingotti d'Oro



Come già accaduto in passato, al termine dell'attuale stagione i Lingotti d'Oro presenti nel vostro inventario verranno resettati e non sappiamo se questa valuta tornerà anche nella Stagione 7. Per consentire a tutti i giocatori di liberarsi dei lingotti accumulati, gli sviluppatori daranno presto il via alla nuova Settimana Selvaggia (al via il prossimo giovedì 3 giugno alle ore 16:00), durante la quale tutti i Personaggi offriranno armi e servizi ad un prezzo scontato.

Completate almeno una delle sfide della Guglia

Se siete indietro con i livelli del Pass Battaglia, sappiate che lo stile aggiuntivo di Raz può ora essere sbloccato semplicemente raggiungendo il livello 50 e completando uno qualsiasi degli Incarichi della Guglia. Un fastidioso bug ha infatti impedito a molti giocatori di completare tutte le sfide e, per evitare che gli utenti potessero perdersi una ricompensa, gli sviluppatori hanno semplificato sensibilmente i requisiti utili per ottenere la versione alternativa di questa skin.

Portate a termine gli obiettivi stagionali



Anche nella Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 è possibile completare degli obiettivi che vanno ad arricchire il profilo del giocatore. Non si tratta di compiti che permettono di ottenere esperienza o ricompense, ma alcuni di questi sono stagionali e non potranno mai più essere sbloccati. Insomma, se non volete perdervene nemmeno uno fareste bene a completarli prima che sia troppo tardi.

Vi ricordiamo che la Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 avrà il via il prossimo martedì 8 giugno 2021.