Fortnite: il costume Testa di Pomodoro debutta nel negozio di gioco

Quest'oggi Epic Games ha reso disponibile nel negozio di Fortnite: Battaglia Reale un nuovo, e folle, costume: Testa di Pomodoro!

La nuova skin va ad unirsi alle altre pubblicate in tempi recenti, tutte accomunate dall'essere fuori dagli schemi, come Leviatano e Squadra Speciale Triceratopo. A differenza di queste ultime due, tuttavia, Testa di Pomodoro è di livello Epico (viola) e può essere acquistata a 1.500 V-Buck. Assieme ad essa ha fatto il suo debutto nel negozio di gioco anche lo strumento di raccolta Axeroni (800 V-Buck) appartenente al medesimo set Pizza Pit.

Se siete a corto di V-Buck, e siete interessati all'acquisto, dovrete ricorrere alle microtransazioni. Queste le opzioni disponibili nel negozio.

Pacchetto Principianti: 600 V-Buck + Costume Agente Ribelle + Dorso Catalizzatore (4,99 euro)

1000 V-Buck (9,99 euro)

2.500 V-Buck + 300 Bonus (24,99 euro)

6.000 V-Buck + 1.500 Bonus (59,99 euro)

10.000 V-Buck + 3500 Bonus (99,99 euro)

Ricordiamo che i costumi non conferiscono alcun beneficio in combattimento, e hanno fini esclusivamente estetici. Fortnite Battaglia Reale può essere giocato in via del tutto gratuita su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. L'ultimo aggiornamento ha introdotto la Mitragliatrice Leggera e una modalità a tempo limitato, la 50v50 v2.