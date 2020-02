Fortnite: il costume Trina è tornato nel negozio con un nuovo stile

Nella notte il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato ancora una volta dando una rinfrescata al suo assortimento. Stavolta non sono presenti delle vere e proprie novità, ma una skin ben nota ai fan è ritornata con uno stile aggiuntivo nuovo di zecca.

A spiccare nella selezione del 16 febbraio sono i costumi del set Uroboro, ovvero Paradosso (epico, 1.500 V-Buck) e Trina (epico, 1.500 V-Buck). Quest'ultimo ha ricevuto uno stile aggiuntivo, che potete ammirare nell'immagine di anteprima allegata in cima a questa notizia. Il set Uroboro può essere completato con il piccone Visione (raro, 800 V-Buck) e il deltaplano Equilibrista (non comune, 500 V-Buck).

Tra i contenuti in evidenza spiccano anche i costumi del set Sabbie Immortali, ovvero Scimitarra (raro, 1.200 V-Buck) e Tempesta di Sabbia (raro, 1.200 V-Buck), entrambi caratterizzati da tre stili selezionabili. Menzioniamo, inoltre, il costume Brividy (epico, 1.500 V-Buck), appartenente al set Regno dei Ghiacci e apparso per la prima volta in assoluto nel corso della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2. Tra gli oggetti giornalieri ci sono invece le skin Elmira (epica, 1.500 V-Buck) e Commando (non comune, 800 V-Buck). In calce trovate delle immagini con le anteprime di tutti gli oggetti in vendita oggi 15 febbraio.

Prima di salutarvi, ricordiamo che l'evento di San Valentino Amore e Guerra termina lunedì 17 febbraio, mentre l'inizio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è previsto per il 20 febbraio. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Epic stia prendendo in considerazione l'idea di istituire dei Server Pubblici per il Test delle patch.