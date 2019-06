Fortnite: Counter Logic Gaming stringe una partnership strategica con FILA

L'organizzazione Counter Logic ha raggiunto un accordo con FILA per una partnership ufficiale dedicata all'abbigliamento del suo team di Fortnite. I giocatori, a partire dalla fase finale della Coppa del Mondo di Fortnite, indosseranno le divise e fornite ufficialmente dall'azienda. Una bella vetrina per lo storico brand sportivo.

La partnership segna il primo accordo nel mondo esport per FILA. Counter Logic Gaming integrerà inoltre il marchio FILA attraverso le sue piattaforme digitali, tra cui il feed Twitter del team e gli stream Twitch dei giocatori di Fortnite.

Le due società hanno pianificato "diverse iniziative" con il team di Fortnite: "L'accordo segna la prima incursione di FILA negli esport, uno spazio che continua a registrare un'enorme crescita", ha dichiarato il vice presidente marketing di FILA North America, Kelly Funke. "La partnership con Counter Logic Gaming ci consente di entrare in contatto con una community di fan incredibilmente fedeli, partecipare a un incredibile evento esport come la Fortnite World Cup e allinearci con un team di giocatori che condivide il nostro impegno per la creatività, la passione sportiva e le grandi prestazioni”.

L'organizzazione Counter Logic Gaming ha fatto anche parte di una recente linea di abbigliamento per Foot Locker, che comprendeva anche l'abbigliamento dedicato a Dignitas, OpTic Gaming, Spacestation Gaming e Renegades.

L'organizzazione ha inoltre aggiunto il rivenditore online Newegg come partner di presentazione per il suo team di Fortnite. Altri sponsor di Counter Logic Gaming includono attualmente Twitch, OMEN di HP, FedEx, Game Fuel, Squarespace, Spectrum e Flexfit.