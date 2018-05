Fortnite: CouRage mostra in un video tutta la sua abilità nel battle royale targato Epic

Jack 'CouRage' Dunlop ora in forza agli OpTic Gaming ha iniziato la quarta stagione del battle royale targato Epic in grande stile.

Anche se è entrato nel mondo dell'esport come commentatore del panorama competitivo di Call of Duty, CouRage ha raggiunto la fama principalmente per il suo talento come content creator.

Nonostante lavorasse a tempo pieno nella Major League Gaming, infatti, CouRage ha sempre utilizzato e mantenuto con molta frequenza lo streaming sui propri canali Youtube e Twitch. Questo principalmente per divertirsi, ma anche per mostrare le sue abilità di videogiocatore, attivo su diversi titoli.

Insomma, nonostante il ragazzo sia diventato uno dei membri più riconosciuti del team di analisti e commentatori della Call of Duty World League, CouRage ha sorprendentemente deciso di fare un passo indietro e mettere da parte la carriera, per perseguire la propria passione: la creazione di contenuti, appunto. Ultimamente, dopo essere entrato in OpTic Gaming, CouRage si è dedicato anima e corpo a Fornite, come potete vedere nel video allegato alla notizia. Altri contenuti come la Victory Royale recentemente postata possono essere visualizzati sui canali ufficiali di CouRage e mostrano tutto il suo potenziale e - forse - un futuro da giocatore professionista per la stessa organizzazione.

Sempre che Epic Games si decida a far debuttare il titolo nel mondo competitivo. In questo momento, infatti, solo Ninja si è dato da fare, mostrando il potenziale del titolo e dando consigli direttamente a Epic.