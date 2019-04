Fortnite: CouRage e Ninja attaccano ancora il battle royale di Epic Games

Jack "CouRage" Dunlop e Tyler "Ninja" Blevins hanno letteralmente fatto esplodere il caso Fortnite dopo l'ultimo aggiornamento non ha apportato grosse modifiche alla situazione precedente, che già aveva provocato i mal di pancia della community.

Il 27 marzo Epic Games ha introdotto l'aggiornamento v8.20, che ha annullato una serie di modifiche della stagione 7 e ridotto la quantità di materiale farmato, tanto da costringere i giocatori a lunghe sessioni di inutile farming prima di poter dare il via alle danze.

Molti importanti giocatori di Fortnite, tra cui appunto CouRage e Ninja, hanno espresso tutto il loro malumore per l'inutilità dell'aggiornamento e si sono fatti promotori delle lamentele con Epic.

CouRage, in una live recente, si riferisce al fatto che l'aggiornamento alla versione 8.40 non ha cambiato nulla delle dinamiche di gioco. CouRage si è sfogato affermando che vuole giocare a "Fortnite e non a Farmnite".

Non c'è stata ancora alcuna presa di posizione ufficiale da parte di Epic Games in merito alle critiche per l'aggiornamento v8.20. Né hanno segnalato alcuna intenzione di tornare sui loro passi. Insomma, non pare essere un periodo tranquillo per il battle royale, la cui parte competitiva peraltro sembra esser funestata dall'ombra dello scandalo cheating. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.