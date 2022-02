Fortnite Creativa: arriva la sezione Da Non Perdere nel menu Scoperta

Non solo la Battaglia Reale, tra le priorità di Epic Games c'è anche la Modalità Creativa, che continua ad essere migliorata ed espansa con nuove funzionalità. Oggi, ad esempio, ha introdotto la nuova sezione "Da non perdere" nel Menu Scoperta.

Questa nuova categoria, curata direttamente da Epic Games, offrirà tante nuove isole tra cui creazioni originali, esperienze dei partner, eventi a tempo limitato e altro ancora. "Da non perdere" sarà riprodotta anche nella sezione "In evidenza" del Centro, per permettere alle creazioni dei giocatori di essere sempre in primo piano.

Epic Games selezionerà un certo numero di creazioni dei giocatori da mostrare accanto a quelle dei suoi partner settimana dopo settimana, al fine di mantenere la sezione "Da non perdere" sempre interessante. Se ritenete che la vostra isola meriti di essere messa in evidenza, potete inviarla per una valutazione usando il modulo di candidatura contenuti della modalità creativa una volta che l'isola è stata approvata per il menu Scoperta. Epic Games prenderà in considerazione tutte le isole originali inviate con questa modalità sia per la nuova categoria "Da non perdere" sia per le "Mappe in evidenza" già esistenti nel Centro, come le fenditure e i portali di matchmaking.

Già che ci siamo, segnaliamo che oggi sono arrivate in Fortnite anche le skin di Fennec e Krrsantan, mentre ieri ha fatto finalmente il suo debutto la Pistola Automatica.