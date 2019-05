Fortnite Creative Event: Ninja selezionerà tre finalisti per la World Cup

Tyler "Ninja" Blevins ospiterà il prossimo evento Fortnite Creative World Cup Trial, in cui tre giocatori saranno selezionati per partecipare alle finali a New York. Le prove Creative World Cup sono cinque eventi presentati da famosi creator e streamer tra cui, appunto, Ninja.

L'host di turno si occuperà di creare una mappa in cui i giocatori giocheranno e poi dovranno produrre un video clip da inviare, poi, all'host. Il creatore della mappa sceglierà quindi tre vincitori tra i clip e quei vincitori passeranno al round finale.

Ninja, come dicevamo, sarà il prossimo host a scegliere i prossimi finalisti. Al momento non conosciamo le date dell'evento ospitato da Ninja, anche se l'annuncio ufficiale è previsto per questo mercoledì, 15 maggio, quando il ragazzo dai capelli blu condividerà maggiori informazioni sul proprio canale YouTube.

I tre vincitori selezionati nel round di Ninja si uniranno agli altri 12 finalisti.

Questi 15 giocatori si sfideranno a New York dal 26 al 28 luglio per una prize pool da 3 milioni di Dollari.

L'iniziativa è ovviamente staccata dal montepremi messo a disposizione delle finali “principali” ma rientra comunque del lauto gruzzoletto di 100 milioni di Dollari previsti da Epic per la stagione competitiva del proprio battle royale.