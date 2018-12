Fortnite: la Creative Mode debutterà con la Stagione 7?

Lo YouTuber "Lachlan" ha rivelato nuovi dettagli sulla Creative Mode di Fortnite Battle Royale, nuova modalità che dovrebbe fare la sua comparsa nel gioco Epic nei prossimi giorni, probabilmente in tempo per l'inizio della Stagione 7.

La Creative Mode permetterà ai giocatori di dare vita a partite personalizzate impostando numerose opzioni e potendo dare vita a mappe e minigiochi, nonchè ad altre modalità ognuna dotata di proprie regole. Al momento è difficile saperne di più poichè Lachlan ha rimosso il video dal suo canale YouTube e da Twitch, la Creative Mode dovrebbe arrivare questa settimana e non è escluso che possa essere resa disponibile come una delle principali novità di Fortnite Stagione 7.

L'aggiornamento 7.00 che darà il via alla nuova Season verrà presentato con ogni probabilità venerdì 7 dicembre nel corso dei Game Awards in programma a partire dalle 02:30 del mattino. Epic ha in serbo "grandi annunci" dedicati a Fortnite nel corso dello show, non ci resta che attendere per saperne di più...