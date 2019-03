Fortnite e Creatività: un Giocatore crea in-game una Mappa ispirata ad Hunger Games

Con l'introduzione della Modalità Creativa in Fortnite, numerosi Giocatori hanno dato sfogo alla propria immaginazione, realizzando in-game mappe ispirate ai brand più disparati.

Sulle pagine di Everyeye vi abbiamo ad esempio parlato di Utenti che hanno ricostruito il celebre Millenium Falcon in Fortnite oppure di Giocatori che hanno realizzato arene ispirate a Call of Duty o a CS:GO. Questa volta, invece, il protagonista assoluto è il celebre franchise "The Hunger Games", nato in forma di romanzo e diventato in seguito oggetto di trasposizioni cinematografiche.

In particolare, un Utente noto sulla piattaforma Reddit con il nickname di "Jxdvn" si è cimentato nella realizzazione in Fortnite di una mappa che riproponesse, nella maniera più dettagliata possibile, l'arena in cui si ritrova ad agire Catniss, la nota protagonista della Saga. Denominata "Tick Tock", la creazione di questo abile Utente è divisa in dodici diverse sezioni. Contattato da Fortnite Intel, l'Autore ha raccontato di aver impiegato circa un mese di tempo per realizzare la mappa, la cui versione attuale differisce molto dal concept da lui inizialmente immaginato, e di avere in programma alcuni update per migliorarne la performance.



In chiusura, ricordiamo a Lettori e Lettrici che recentemente Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 8.20.1 di Fortnite ed ha introdotto alcune modifiche alla MAT Pavimento è Lava.