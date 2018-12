Fortnite Creativo: la community omaggia Ninja e Tfue con due mega sculture

I membri più ispirati della community di Fortnite rendono omaggio al "genio" di Ninja e Tfue con delle enormi sculture digitali realizzate utilizzando i comodi strumenti offerti dalla Modalità Creativa del battle royale di Epic Games.

A Tyler "Ninja" Blevins è dedicato il mega ritratto disegnato in Fortnite Creativo dal curatore del canale YouTube di NiteArt che trovate nel video in cima all'articolo: la realizzazione dell'opera d'arte ha richiesto all'incirca 25 ore, un lasso di tempo incredibilmente lungo che è servito all'autore per collocare gli oltre 24000 blocchi che compongono la scultura in pixel art.

Sempre a NiteArt dobbiamo poi la scultura digitale di Turner "Tfue" Tenney che lo stesso pro player del FaZe Clan ha deciso di premiare con una simpatica reaction trasmessa su Twitch. Anche in questo caso, l'autore non ha lesinato in tempo e risorse creative pur di soddisfare gli standard qualitativi richiesti per guadagnare visibilità agli occhi dello stesso Tfue e della nutrita folla di appassionati di Fortnite Battaglia Reale che ne segue le gesta nelle principali competizioni eSport del pianeta.

NiteArt, comunque, non è il solo fan di Fortnite che ha deciso di servirsi degli strumenti della modalità Creativa per omaggiare le personalità di spicco dell'universo social e professionistico dello sparatutto di Epic: anche Obey SXVXN, infatti, ha voluto creare una mega statua virtuale con le fattezze del suo idolo, ossia Ninja.

Nel lasciarvi ai video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che il sito ufficiale di Fortnite propone uno sconto del 50% su tutti i Pacchetti Fondatore per PC, Mac OS, PlayStation 4 e Xbox One.