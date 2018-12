Fortnite Creativo: la community ricrea arene a tema Call of Duty e CS:GO

La modalità Creativa di Fortnite aggiunta in occasione del lancio della Stagione 7, inutile sottolinearlo, sta riscuotendo un grande successo tra i membri più fantasiosi della community del battle royale di Epic Games.

Servendosi dei potenti strumenti di editing messi a disposizione dal modulo Creativo di Fortnite Battaglia Reale, alcuni utenti si sono cimentati nella realizzazione di arene personalizzate che ricalcano il layout di mappe multiplayer e arene online provenienti dai mondi sparatutto più iconici.

I colleghi di Fortnite Intel puntano i riflettori sui lavori più ispirati e ci permettono di scoprire questo nuovo fenomeno collegato al kolossal Epic Games.

Tra le arene Creative più belle e accurate troviamo le rappresentazioni della mappa Nuketown che ricorre ciclicamente nella saga di Call of Duty, l'ambientazione Rust proveniente anch'essa dalla galassia FPS dello sparatutto Activision (da Modern Warfare 2, per la precisione) e Cache di Counter-Strike: Global Offensive.

Non meno interessanti sono poi i remake amatoriali della zona di sicurezza Alexandria di The Walking Dead e di un originale castello medievale con annessi giardini alla francese ispirati alla reggia di Versailles. In calce alla notizia trovate i video delle mappe partorite dalla fervida immaginazione dei primi "creatori di mondi" della modalità Creativa di Fortnite.