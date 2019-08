Fortnite Creativo: un fan crea la mappa e i dungeon del primo The Legend of Zelda per NES!

Grazie ai tanti miglioramenti apportati da Epic Games alla modalità Creativa di Fortnite e ai suoi strumenti di sviluppo, un appassionato se ne è servito per ricreare da zero l'enorme mappa (con tanto di dungeon esplorabili!) del primo The Legend of Zelda per NES.

Piuttosto che cimentarsi con le Missioni della Stagione 10 di Fortnite, l'appassionato dello sparatutto free to play più famoso del pianeta che gestisce il canale YouTube di Mustard Plays si è dato da fare coni tool della modalità Creativa per plasmare l'intera regione esplorabile del primo capitolo della saga fantasy di Zelda.

Come ci mostra lo stesso youtuber con la video dimostrazione di circa venti minuti confezionata per l'occasione, il suo livello offre una rappresentazione della mappa di Zelda estremamente fedele all'originale. Per quanto riguarda i dungeon, invece, l'autore ha voluto reinterpretare a modo suo i "castelli" riempiendoli di trappole ed enigmi ambientali studiati per dare un pizzico di originalità e di imprevedibilità alla sua opera.

Se volete fare un tuffo nella nostalgia con il livello di Fortnite Creativo che omaggia il genio di Shigeru Miyamoto e del suo indimenticabile The Legend of Zelda per NES, potete recuperare questa mappa utilizzando il codice 2326-3456-6999.

Nell'attesa di scoprire che cosa ne pensate di questo livello custom servendovi della bianca lavagna dei commenti, vi ricordiamo che Fortnite ha ricevuto da poco il Content Update 10.10 che aggiunge la Fenditura rottami e apporta tante altre modifiche al battle royale gratuito di Epic Games.