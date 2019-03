Fortnite Creativo riceverà presto una modalità 'mini Battle Royale'

Introdotto all'inizio della Stagione 7 a tema invernale, Fortnite Creativo è uno dei moduli dal potenziale di crescita più elevato dell'intero kolossal sparatutto di Epic Games. Per velocizzare questa crescita, gli autori statunitensi promettono di aggiungere presto una modalità "mini Battle Royale".

Nel corso di una sessione di domande e risposte tenuta sulle pagine del subreddit ufficiale di Fortnite, i curatori dei canali social di Epic hanno spiegato ai propri fan che l'aggiunta di un modulo che consenta agli utenti di fare un po' di pratica prima di lanciarsi sull'isola di Fortnite Battaglia Reale "è pianificato, ma dal punto di vista tecnico è un po' difficile agire in questa direzione ed è per questo che non siamo stati ancora in grado di introdurlo".

"Il nostro obiettivo è che siate in grado di realizzare e giocare dei 'mini Battle Royale' sulla vostra isola, con tempeste configurabili, meccaniche personalizzate per i bus, eccetera eccetera", hanno provato a specificare i ragazzi di Epic Games aggiungendo però che "prima di introdurre questa modalità dobbiamo capire come permettere a gruppi numerosi di giocatori di Fortnite Creativo di eseguire la medesima partita sulla stessa isola e nel medesimo server. Ma scopriremo come farlo, comunque!".

Nell'attesa di capire quanto tempo servirà ad Epic per venire a capo del problema e implementare questa nuova modalità in Fortnite Creativo, avete letto la notizia della protesta di Tfue e Courage inscenata mettendosi a giocare in streaming a Uno a causa del sistema di graduatorie competitive introdotto da Epic Games con il torneo Fortnite World Cup 2019?