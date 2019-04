Fortnite Creativo: utente ricrea la Città Zombie di COD Black Ops 2!

L'utente di Reddit conosciuto con il "nome da battaglia" di BuscoOpelCorsa si è cimentato con gli strumenti presenti nell'editor della modalità Creativa di Fortnite per ricreare la Città Zombie di Call of Duty: Black Ops 2.

Non potendo disporre del denaro richiesto all'anonimo milionario che ha annunciato di voler organizzare una vera battle royale su di un'isola privata, il redditor ha dato fondo alla propria fantasia ricostruendo le strade e gli edifici di una delle mappe più famose della modalità Zombie degli ultimi capitoli della saga sparatutto di Activision. In calce all'articolo trovate il link da cui è possibile ammirare una video dimostrazione dell'area in questione, con annesso scontro con le ondate di Fiere in sostituzione dei non-morti di Black Ops 2.

Chi desidera ottenere l'accesso alla mappa e dare un'occhiata da vicino al lavoro svolto dal redditor, non deve fare altro che inserire il codice 6975-6523-1196 servendosi della relativa funzione presente in Fortnite Creativo.

L'autore di questa mappa promette inoltre di rimpolparla di contenuti grazie alle aggiunte promesse da Epic Games nel corso dei prossimi mesi, a cominciare ovviamente dall'update 8.30 che dovrebbe arrivare questa settimana assieme a delle profonde modifiche ai veicoli.