Fortnite Crew: in arrivo un'emote gratis per tutti gli abbonati

È solo da due mesi che Epic Games ha lanciato ufficialmente il servizio ad abbonamento mensile chiamato Fortnite Crew che, sebbene sia stato accolto in maniera molto positiva dai giocatori del battle royale, ha riscontrato numerose problematiche che solo di recente sono state definitivamente risolte.

Per scusarsi dei problemi Epic Games non solo ha donato 500 V-Buck agli utenti colpiti dai bug, ma ha anche regalato loro un'esclusiva emote che gli abbonati potranno sfoggiare in game: Solo per membri. Per ricevere questa emote dovete essere abbonati o abbonarvi a Fortnite Crew entro e non oltre il prossimo 15 febbraio 2021 ed effettuare l'accesso al gioco nei prossimi 30 giorni.

Per chi non sapesse in cosa consiste Fortnite Crew, questo è un abbonamento mensile del costo di circa 12 euro che permette ai giocatori di ricevere ogni 30 giorni un set esclusivo di oggetti (skin, dorsi decorativi e picconi), 1.000 V-Buck e l'accesso al Pass Battaglia della stagione in corso (chi ha già acquistato il pass riceverà un rimborso pari a 950 V-Buck). Chi deciderà di abbonarsi nel mese di gennaio 2021 riceverà come regalo la skin di Green Arrow.

Prima di lasciarvi al video dell'emote, vi ricordiamo che nelle ultime ore è apparso online un leak che svela l'aspetto del dorso decorativo di Predator in Fortnite Capitolo 2.