Fortnite Crew: Deimos e Salva il Mondo tra i contenuti di maggio 2021

Epic Games ha finalmente svelato quali saranno i contenuti che i giocatori abbonati al servizio mensile Fortnite Crew potranno ricevere nel corso del prossimo mese.

Ecco di seguito tutte le ricompense che si potranno ottenere a partire dal prossimo sabato 1 maggio 2021:

Deimos Outfit (include strumento da raccolta, dorso decorativo e stili alternativi)

Schermata di caricamento

1.000 V-Bucks

Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 (chi lo possiede già riceverà un rimborso di 950 V-Bucks)

Accesso a Fortnite Salva il Mondo e all'eroe di classe Ninja "Deimos"

Primi 3 mesi di Spotify Premium Gratuito per i nuovi membri di Spotify

Il team di sviluppo ha inoltre confermato che l'accesso a Salva il Mondo è permanente: questo significa che nel caso in cui non doveste rinnovare l'abbonamento a Fortnite Crew avrete comunque la possibilità di giocare alla modalità cooperativa senza limitazioni. Va inoltre precisato che non importa quale sia la piattaforma utilizzata per abbonarsi, poiché potrete giocare a Salva il Mondo su qualsiasi dispositivo supportato (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S), purché si utilizzi lo stesso account con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

A proposito di nuove skin, sapevate che nelle prossime ore Fortnite accoglierà ufficialmente Neymar Jr? L'esclusiva skin potrà essere sbloccata solo dai possessori del Pass Battaglia e, di conseguenza, anche dagli abbonati a Fortnite Crew.