Fortnite Crew: Epic pensava ad un bundle con Apple TV+ e Apple Music

Ormai siamo abituati a vedere Epic Games ed Apple agli antipodi, ma stando ad alcuni documenti trafugati nel corso delle ultime ore, i creatori di Fortnite stavano collaborando con l'azienda di Cupertino per proporre ai giocatori un particolare servizio ad abbonamento.

Stando a quanto emerso di recente, infatti, Epic voleva integrare Fortnite Club (servizio conosciuto oggi come Fortnite Crew) all'interno di un pacchetto ad abbonamento mensile comprensivo di Apple TV+ ed Apple Music. Non è chiaro se l'accordo sia saltato a causa della diatriba nata qualche mese fa tra le due parti o se la decisione sia stata presa precedentemente, ma sembra chiaro che le intenzioni della software house siano sempre state quelle di dare vita ad un servizio ad abbonamento decisamente ricco dal punto di vista dei contenuti. Non a caso il bundle di maggio per gli abbonati a Fortnite Crew non include solo skin e V-Buck ma anche l'accesso a Salva il Mondo e a tre mesi di Spotify Premium. Non è da escludere che in futuro possa aggiungersi al pacchetto anche un servizio in streaming come Netflix o Disney+, piattaforma la quale è già stata parte di una promozione legata al gioco qualche tempo fa.

