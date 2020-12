Fortnite Crew, leak: un'immagine anticipa l'arrivo di Green Arrow

È trascorso ormai quasi un mese dal debutto di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 e di Fortnite Crew, il particolare servizio ad abbonamento mensile che fornisce ai giocatori del titolo Epic Games una serie di benefici. Grazie ad un leak dei dataminer, sappiamo ora quali saranno i contenuti esclusivi per gli abbonati del mese di gennaio 2021.

Coloro i quali decideranno di abbonarsi a partire dal primo giorno del nuovo anno o, più semplicemente, rinnoveranno l'abbonamento già attivo, riceveranno un esclusivo set di oggetti dedicati a Green Arrow, ovvero l'arciere vestito di verde targato DC Comics e protagonista di una celebre serie TV. Il buon Oliver Queen arriverà quindi in Fortnite Battaglia Reale con un intero set composto da skin, strumento da raccolta e dorso decorativo. Ma non è finita qui, dal momento che tutti gli abbonati riceveranno nel corso del mese anche un pacchetto con 1.000 V-Buck da spendere liberamente nel negozio oggetti del battle royale. Gli abbonati che non anno ancora acquistato il Pass Battaglia potranno inoltre accedere senza costi aggiuntivi alle ricompense premium dell'attuale pass e sbloccare immediatamente il Mandaloriano e tutte le altre skin a pagamento.

Prima di lasciarvi all'immagine del nuovo banner pubblicitario di Fortnite Crew, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su sbloccare gratis il Saluto di Wakanda in Fortnite.