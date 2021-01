Fortnite Crew: i misteriosi teaser hanno svelato la skin di febbraio 2021?

A poche ore dalla comparsa di misteriosi teaser sul profilo Twitter ufficiale di Fortnite Capitolo 2, il quale ha temporaneamente cambiato volto e pubblicato dei criptici messaggi, i dataminer potrebbero aver compreso cosa si nasconde dietro questa particolare iniziativa.

Alcune delle immagini pubblicate in concomitanza con i messaggi e anch'esse rimosse qualche ora dopo (sul profilo Twitter di Fortnite non vi è più alcuna traccia di quanto accaduto) mostrano il logo del Clan della Volpe e quella che sembra essere una delle prossime schermate di caricamento all'interno della quale sono visibili tre diverse versioni di Deriva (una di queste non è però visibile per intero), il costume con la maschera da volpe di cui potremmo presto vedere una terza versione. Stando a quanto dichiarato dai sempre ben informati dataminer, quello che è successo ieri sui social non è stato altro che un bizzarro modo da parte del team di sviluppo per pubblicizzare i contenuti in arrivo gratuitamente a febbraio 2021 per gli abbonati a Fortnite Crew. Pare infatti vi siano pochi dubbi sul fatto che sia la nuova versione di Deriva la skin protagonista del prossimo mese, la quale dovrebbe essere accompagnata da un set di oggetti contenente anche dorso decorativo e strumento da raccolta.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il codice per sbloccare gratis lo spray "Cane mangia cane" in Fortnite.