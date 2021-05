Fortnite Crew: Professionista di coccole mecha arriva a giugno con tanti V-Buck

Senza particolari sorprese, Epic Games ha appena svelato ufficialmente tutti i contenuti del pacchetto in arrivo nel corso del prossimo mese per tutti gli abbonati al servizio Fortnite Crew.

La protagonista assoluta di giugno è la Professionista di coccole mecha, ovvero la versione robotica del noto personaggio che abbiamo visto qualche giorno fa in una nuova schermata di caricamento. Questa skin avrà tre diversi stili aggiuntivi che permetteranno di modificarne i colori e tali opzioni saranno valide anche per lo strumento da raccolta e il dorso decorativo, anch'essi inclusi nel pacchetto di Fortnite Crew. Tra gli altri contenuti troviamo poi una copertura rosa per armi e veicoli, 1.000 V-Buck, l'accesso al Pass Battaglia (chi l'ha già acquistato riceverà un rimborso di 950 V-Buck) e un abbonamento di tre mesi a Spotify Premium. Non sembra essere invece incluso l'accesso a Fortnite Salva il Mondo, il quale è stato aggiunto nel pacchetto dello scorso mese.

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione del nuovo bundle gratis per gli abbonati a Fortnite Crew, vi ricordiamo che presto gli UFO inizieranno a rapire i giocatori di Fortnite Capitolo 2 e questi misteriosi avvenimenti fungeranno da teaser per la Stagione 7 del battle royale.

