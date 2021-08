Fortnite Crew: le skin esclusive di settembre, ottobre e novembre confermano un rumor

Nel corso delle ultime ore è arrivato a sorpresa da parte di Epic Games l'annuncio non solo della skin di settembre 2021 per tutti gli abbonati a Fortnite Crew, ma anche quello dei costumi che si potranno ottenere nei due mesi successivi.

Nei prossimi tre mesi si potranno infatti ottenere grazie al servizio ad abbonamento le skin relative alle Prime Ombre, ovvero i tre agenti originari di Mida e i suoi alleati più fidati. Il primo di questi, il Lupo in Fiamme, è un gendarme di Mida il cui costume è un mix tra un'armatura ispirata al predatore e un outfit sportivo. La seconda skin è invece Origini del caos, primo redento di Mida e versione alternativa di uno dei costumi apparsi per la prima volta nel gioco durante la prima stagione del Capitolo 2. L'ultima, in arrivo a novembre, è Sierra, prima graziata di Mida. C'è un motivo ben preciso se il team di sviluppo ha deciso di svelare con così largo anticipo i contenuti dei pacchetti dei prossimi mesi. Confermando gli insistenti rumor che circolano ormai da tempo, si potranno infatti ottenere degli stili aggiuntivi esclusivi di ciascuna skin e, per farlo, bisognerà ottenere tutti e tre i bundle, ovvero restare abbonati da settembre a novembre.

Prima di lasciarvi alle immagini delle skin, vi ricordiamo che nelle prossime ore dovrebbe arrivare Will Smith in Fortnite Capitolo 2 grazie ad un cross over con Bad Boys. Avete già preso parte all'evento di Fortnite dedicato a Martin Luther King?