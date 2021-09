Fortnite Crew: svelato Origini del caos, skin di ottobre 2021

Ci avviciniamo alla fine del mese e, come di consueto, Epic Games ha svelato con un lungo post sul sito ufficiale di Fortnite Capitolo 2 quali saranno i contenuti esclusivi di ottobre 2021 per tutti gli abbonati al servizio Fortnite Crew.

Come anticipato abbondantemente dai leak, il protagonista assoluto del prossimo pacchetto sarà Origini del caos, ovvero una versione del passato dell'Agente del caos, costume apparso per la prima volta nel negozio oggetti in prossimità del debutto di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1. Il set della Prima Ombra di Mida non includerà la sola skin ma anche i seguenti oggetti: il dorso decorativo "Pacchetto assorbimento", lo strumento da raccolta "Mazza mutogena" e la copertura per armi e veicoli "Dominio mondiale". Gli abbonati riceveranno inoltre 1.000 V-Buck e l'accesso immediato al Pass Battaglia della Stagione 8 (chiunque non abbia usufruito di tale bonus a settembre e abbia acquistato il pass, riceverà un rimborso di 950 V-Buck). Tutti questi contenuti verranno pubblicati il prossimo venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 2:00 del fuso orario italiano.

Epic Games ha inoltre confermato che tutti coloro i quali resteranno abbonati da settembre a novembre non solo riceveranno le Prime Ombre di Mida, ma alle tre skin si aggiungeranno anche altrettanti stili aggiuntivi esclusivi (uno per ciascun costume).

